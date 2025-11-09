Müdafiə Nazirliyinin həftəlik icmalı yayımlanıb
Hərbi
- 09 noyabr, 2025
- 20:00
Müdafiə Nazirliyi ötən həftə paylaşılmış məlumatlar əsasında hazırlanmış icmal videoçarxını yayıb.
"Report" icmalı təqdim edir:
Müdafiə Nazirliyinin həftəlik icmalı yayımlanıb
Son xəbərlər
20:54
Azərbaycan Basketbol Liqasında VI tura yekun vurulubKomanda
20:52
Foto
Azərbaycanda ilk dəfə tam yaradıcı heyəti tələbələrdən ibarət bədii film təqdim olunubMədəniyyət siyasəti
20:48
Foto
Milli Olimpiya Komitəsinin rəhbərliyi Ər-Riyadda Atletlər kəndində olublarFərdi
20:43
Foto
Azərbaycanın daha bir cüdoçusu İslamiadada medal qazanıb - YENİLƏNİB-4Fərdi
20:37
"Zəfər turu"nun son matçında "Qarabağ" "Neftçi"yə qalib gəlibFutbol
20:23
Hind okeanında yüzlərlə miqrant itkin düşübDigər ölkələr
20:08
Foto
Naxçıvanda məhkumların tibbi müayinəsi aparılıbSağlamlıq
20:00
Video
Müdafiə Nazirliyinin həftəlik icmalı yayımlanıbHərbi
19:48