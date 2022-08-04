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Минобороны Азербайджана: После операции "Возмездие" в Карабахе и на госгранице относительное затишье

Минобороны Азербайджана: После операции "Возмездие" в Карабахе и на госгранице относительное затишье После операции “Возмездие”, проведенной Азербайджанской армией, на территории, где временно находится российский миротворческий контингент, а также на государственной границе наблюдается относительное затишье. Об этом сообщили в Министерстве обороны в
Армия
4 августа 2022 г. 10:57
Минобороны Азербайджана: После операции Возмездие в Карабахе и на госгранице относительное затишье

После операции “Возмездие”, проведенной Азербайджанской армией, на территории, где временно находится российский миротворческий контингент, а также на государственной границе наблюдается относительное затишье.

Об этом сообщили в Министерстве обороны в ответ на запрос Report.

Оперативная обстановка полностью контролируется нашими подразделениями.

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Версия на английском языке Azerbaijan MoD: After Revenge operation, there is relative calm in Karabakh and on border
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan MN: “Qisas” əməliyyatından sonra Qarabağda və sərhəddə nisbi sakitlikdir"

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