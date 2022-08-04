Минобороны Азербайджана: После операции "Возмездие" в Карабахе и на госгранице относительное затишье

После операции “Возмездие”, проведенной Азербайджанской армией, на территории, где временно находится российский миротворческий контингент, а также на государственной границе наблюдается относительное затишье.
Об этом сообщили в Министерстве обороны в ответ на запрос Report.
Оперативная обстановка полностью контролируется нашими подразделениями.
Минобороны Азербайджана: После операции "Возмездие" в Карабахе и на госгранице относительное затишьеМинобороны Азербайджана: После операции "Возмездие" в Карабахе и на госгранице относительное затишье После операции “Возмездие”, проведенной Азербайджанской армией, на территории, где временно находится российский миротворческий контингент, а также на государственной границе наблюдается относительное затишье. Об этом сообщили в Министерстве обороны в
Армия
4 августа 2022 г. 10:57
https://static.report.az/photo/14c6ad54-53f0-310a-8361-a3f21db27068.jpg
После операции “Возмездие”, проведенной Азербайджанской армией, на территории, где временно находится российский миротворческий контингент, а также на государственной границе наблюдается относительное затишье.
Версия на английском языке Azerbaijan MoD: After Revenge operation, there is relative calm in Karabakh and on border
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan MN: “Qisas” əməliyyatından sonra Qarabağda və sərhəddə nisbi sakitlikdir"