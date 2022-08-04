Минобороны Азербайджана: После операции "Возмездие" в Карабахе и на госгранице относительное затишье

Минобороны Азербайджана: После операции "Возмездие" в Карабахе и на госгранице относительное затишье

После операции “Возмездие”, проведенной Азербайджанской армией, на территории, где временно находится российский миротворческий контингент, а также на государственной границе наблюдается относительное затишье. Об этом сообщили в Министерстве обороны в

https://static.report.az/photo/14c6ad54-53f0-310a-8361-a3f21db27068.jpg https://static.report.az/photo/14c6ad54-53f0-310a-8361-a3f21db27068.jpg

После операции “Возмездие”, проведенной Азербайджанской армией, на территории, где временно находится российский миротворческий контингент, а также на государственной границе наблюдается относительное затишье.



Об этом сообщили в Министерстве обороны в ответ на запрос Report.



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Версия на английском языке Azerbaijan MoD: After Revenge operation, there is relative calm in Karabakh and on border