Минобороны Азербайджана опубликовало еженедельный обзор
Армия
- 18 января, 2026
- 13:37
Министерство обороны Азербайджана опубликовало видеоролик о деятельности ведомства за прошлую неделю.
Report представляет данный обзор:
Минобороны Азербайджана опубликовало еженедельный обзор
Последние новости
14:12
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с непогодойИнфраструктура
14:00
В Индонезии обнаружены обломки самолета и тело одного из пассажировДругие страны
13:39
СМИ: Число погибших в ходе протестов в Иране достигло 5 тыс.Другие страны
13:37
Видео
Минобороны Азербайджана опубликовало еженедельный обзорАрмия
13:27
Трамп предложил королю Иордании присоединиться к "Совету мира" по ГазеДругие страны
13:11
Самвел Карапетян переведен из СИЗО под домашний арестВ регионе
12:54
Испанский "Хетафе" арендовал защитника "Брюгге"Футбол
12:42
Завтра в Азербайджане ожидаются дождь и снегЭкология
12:30