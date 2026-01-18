Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Минобороны Азербайджана опубликовало еженедельный обзор

    Армия
    • 18 января, 2026
    • 13:37
    Минобороны Азербайджана опубликовало еженедельный обзор

    Министерство обороны Азербайджана опубликовало видеоролик о деятельности ведомства за прошлую неделю.

    Report представляет данный обзор:

    Видео
    Последние новости

    14:12

    Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с непогодой

    Инфраструктура
    14:00

    В Индонезии обнаружены обломки самолета и тело одного из пассажиров

    Другие страны
    13:39

    СМИ: Число погибших в ходе протестов в Иране достигло 5 тыс.

    Другие страны
    13:37
    Видео

    Армия
    13:27

    Трамп предложил королю Иордании присоединиться к "Совету мира" по Газе

    Другие страны
    13:11

    Самвел Карапетян переведен из СИЗО под домашний арест

    В регионе
    12:54

    Испанский "Хетафе" арендовал защитника "Брюгге"

    Футбол
    12:42

    Завтра в Азербайджане ожидаются дождь и снег

    Экология
    12:30

    В Таджикистане ликвидировали проникших из Афганистана террористов

    В регионе
