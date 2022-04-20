Минобороны Азербайджана обратилось к военнослужащим, желающим получить жилье

Министерство обороны Азербайджана обратилось к военнослужащим, желающим получить жилье.

Министерство обороны Азербайджана обратилось к военнослужащим, желающим получить жилье.

В обращении, поступившем в Report из оборонного ведомства, говорится:

"В связи с исполнением указа президента Азербайджанской Республики от 15 ноября 2021 года под номером 1476 "О внесении поправок в указ президента Азербайджанской Республики от 28 декабря 2011 года под номером 569 "О мерах по усилению социальной защиты военнослужащих Вооруженных сил Азербайджанской Республики", для обеспечения военнослужащих запаса (офицеры, прапорщики, мичманы и военнослужащие-сверхсрочники), у которых в период службы была выявлена судимость, постоянным жильем за счет государственных средств, в комиссию при Министерстве обороны следует предоставить следующие документы:

- Заявление о предоставлении постоянного жилья за счет государственных средств;

- Приговор суда в отношении военнослужащего (оригинал или нотариально заверенная копия);

- Справка (оригинал или нотариально заверенная копия) о завершении или отмене судимости в соответствии со статьей 83 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Зачисление военнослужащих запаса (офицеры, прапорщики, мичманы и военнослужащие-сверхсрочники) в очередь на обеспечение постоянным жильем за счет государственных средств будет осуществляться в соответствии с требованиями, указанными в пункте 3.1 вышеуказанного указа, и последовательностью подачи документов.

После рассмотрения комиссией поступивших обращений документы военнослужащих запаса, прослуживших в армии Азербайджана 20 календарных лет и более (офицеры, прапорщики, мичманы и военнослужащие-сверхсрочники), будут направлены в Министерство финансов Азербайджанской Республики для зачисления в очередь на обеспечение постоянным жильем за счет государственных средств.

Адрес для подачи документов: Жилищно-эксплуатационное управление Министерства обороны Азербайджанской Республики (ул. Сулеймана Дадашова 2)".