Минобороны утвердило план мероприятий в связи с геноцидом в Ходжалы

В Министерстве обороны утвержден план мероприятий в связи с исполнением распоряжения руководителя Администрации президента Азербайджанской Республики Самира Нуриева о проведении двадцать восьмой годовщины Ходжалинского геноцида.

Как сообщили Report в министерстве обороны, согласно плану, в азербайджанской армии предусмотрено проведение ряда мероприятий в сфере пропаганды патриотизма, повышения морального и боевого духа личного состава.

В рамках мероприятий военнослужащие посетят памятники, воздвигнутые в память о жертвах Ходжалинского геноцида, в воинских частях, учреждениях и организациях Министерства обороны, а также в общеобразовательных школах будут организованы церемонии почтения памяти в связи с годовщиной трагедии.

Предусмотрены организация книжных и фотовыставок, выставок картин в Армейском идеологическом и культурном центре имени Ази Асланова, Идеологическом и культурном центре Гянджинского гарнизона, Музее военной истории, а также встреч передвижных агитационных групп с личным составом воинских частей в прифронтовой зоне, проведение мероприятий на тему "Трагедия ХХ века - Ходжалинский геноцид", представление литературно-художественных композиций, показ художественных и документальных фильмов, посвященных трагедии, проведение "круглых столов", тематических вечеров и других мероприятий в воинских частях и специальных военно-учебных заведениях.

26 февраля в 17:00 во всех воинских объединениях, соединениях и частях, управлениях, организациях и специальных военно-учебных заведениях Министерства обороны минутой молчания будет почтена память жертв Ходжалинского геноцида.