Минобороны Азербайджана выразило соболезнование пакистанской стороне

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов направил письмо с соболезнованиями федеральному министру обороны Исламской Республики Пакистан Первезу Хаттаку, председателю Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных Сил Зубайру Махмуду Хайяту и командующему армией генералу Гамару Джаведу Баджваю.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

В письме говорится: "Глубоко потрясен известием по поводу гибели военнослужащих Вооруженных сил братского Пакистана в результате крушения военного самолета.

Да упокоит Всевышний души погибших военнослужащих. Разделяю скорбь и горечь родных, выражаю их семьям глубокие соболезнования".