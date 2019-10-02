Минобороны Азербайджана и Германии провели двусторонние переговоры

Согласно "Программе двустороннего сотрудничества между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Федеральным Министерством обороны Федеративной Республики Германии на 2019 год" 2 октября в Баку состоялись переговоры между оборонными ведомствами двух стран.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

В ходе встречи были обсуждены нынешнее состояние и перспективы развития военного сотрудничества между двумя странами, в том числе совместная деятельность в области военного образования и обучения. Состоялся также обмен мнениями по вопросам региональной безопасности.