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    Министры обороны стран СНГ утвердили план совместных учений на 2018 год

    На заседании принял участие министр обороны Азербайджана

    Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Совет министров обороны стран СНГ принял план совместных мероприятий Вооруженных сил на следующий год. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в минобороны России.

    "Совет министров принял план совместных мероприятий Вооруженных сил государств - участников СНГ на 2018 год, включающий различные формы совместной деятельности: командно-штабные тренировки, учебно-методические сборы, состязания по полевой выучке и военно-профессиональному мастерству, учебные олимпиады и другие мероприятия", - говорится в сообщении.

    Также Совет министров одобрил вопросы финансирования системы противовоздушной обороны СНГ и рассмотрел ход выполнения концепции единой геоинформационной системы военного назначения для Вооруженных сил.

    Отметим, что на заседании принял участие министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов.

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