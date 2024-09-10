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Министры обороны Азербайджана и Турции обсудили вопросы военного сотрудничества

Министры обороны Азербайджана и Турции обсудили вопросы военного сотрудничества 10 сентября находящийся в визитом в Грузии министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился в Батуми с министром национальной обороны Турции Яшаром Гюлером.
Армия
10 сентября 2024 г. 14:28
Министры обороны Азербайджана и Турции обсудили вопросы военного сотрудничества

10 сентября находящийся в визитом в Грузии министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился в Батуми с министром национальной обороны Турции Яшаром Гюлером.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

На встрече было отмечено, что сотрудничество и союзнические отношения между Азербайджаном и Турцией, в частности в военной сфере, находятся на высоком уровне.

Министры обороны отметили важность подобных встреч в целях дальнейшего укрепления отношений, и выразили уверенность, что сотрудничество, основанное на взаимном доверии и поддержке, будет и дальше успешно развиваться.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Türkiyə müdafiə nazirləri birgə təlimlərin artırılmasını müzakirə ediblər

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