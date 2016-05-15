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    Министры обороны Азербайджана и Турции обсудили региональные вопросы - ФОТО

    Закир Гасанов и Исмет Йылмаз обсудили двустороннее сотрудничество

    Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Региональные вопросы и военное сотрудничество были обсуждены в воскресенье в Габале в ходе встречи министров обороны Азербайджана и Турции Закира Гасанова и Исмета Йылмаза.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

    Трехсторонняя встреча министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии проходит в Габале на севере Азербайджана.

    "На встрече была отмечено, что военные связи Азербайджана и Турции построены на братстве и взаимопонимании двух стран. Закир Гасанов и Исмет Йылмаз обсудили региональные вопросы и двустороннее сотрудничество", — отмечено в сообщении.



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