Министры обороны Азербайджана и Турции обсудили региональные вопросы - ФОТО

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Региональные вопросы и военное сотрудничество были обсуждены в воскресенье в Габале в ходе встречи министров обороны Азербайджана и Турции Закира Гасанова и Исмета Йылмаза.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

Трехсторонняя встреча министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии проходит в Габале на севере Азербайджана.

"На встрече была отмечено, что военные связи Азербайджана и Турции построены на братстве и взаимопонимании двух стран. Закир Гасанов и Исмет Йылмаз обсудили региональные вопросы и двустороннее сотрудничество", — отмечено в сообщении.





