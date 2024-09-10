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Министры обороны Азербайджана и Грузии обсудили ситуацию в регионе

Министры обороны Азербайджана и Грузии обсудили ситуацию в регионе 10 сентября в Батуми состоялась встреча министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова с министром обороны Грузии Ираклием Чиковани.
Армия
10 сентября 2024 г. 13:46
Министры обороны Азербайджана и Грузии обсудили ситуацию в регионе

10 сентября в Батуми состоялась встреча министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова с министром обороны Грузии Ираклием Чиковани.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана, стороны обсудили перспективы военного сотрудничества, увеличение интенсивности совместных учений.

Министры также обсудили вопросы обеспечения мира и безопасности в регионе, новые перспективы сотрудничества в военной, военно-технической сферах, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Gürcüstan müdafiə nazirləri regiondakı vəziyyəti müzakirə ediblər

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