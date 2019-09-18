​Министру обороны Азербайджана доложено о ходе учений - ВИДЕО

Командующие видами войск, командиры воинских объединений и соответствующие должностные лица доложили о ходе учений министру обороны генерал-полковнику Закиру Гасанову, осуществляющему руководство широкомасштабными оперативно-тактическими учениями.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

После заслушивания докладов о решениях, принятых в связи с организацией деятельности в ходе проведения общевойсковых операций были поставлены соответствующие задачи по управлению войсками.