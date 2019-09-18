 Наверх

Министру обороны Азербайджана доложено о ходе учений - ВИДЕО

​Министру обороны Азербайджана доложено о ходе учений - ВИДЕО

Командующие видами войск, командиры воинских объединений и соответствующие должностные лица доложили о ходе учений министру обороны генерал-полковнику Закиру Гасанову, осуществляющему руководство широкомасштабными оперативно-тактическими учениями.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

После заслушивания докладов о решениях, принятых в связи с организацией деятельности в ходе проведения общевойсковых операций были поставлены соответствующие задачи по управлению войсками.

Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!