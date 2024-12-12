Министр проинформировал турецкую делегацию об оперативной обстановке на азербайджано-армянской условной границе

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов принял находящуюся с визитом в Азербайджане делегацию во главе с командующим ВВС Турции генералом армии Зией Джемалем Кадыоглу.

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов принял находящуюся с визитом в Азербайджане делегацию во главе с командующим ВВС Турции генералом армии Зией Джемалем Кадыоглу.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Сначала турецкая делегация посетила могилы общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой в Аллее почетного захоронения. Затем гости посетили Аллею шехидов и Мемориал турецким воинам, где почтили светлую память героев.

На состоявшейся в Министерстве обороны встрече генерал-полковник Закир Гасанов проинформировал турецкую делегацию о текущей оперативной обстановке на азербайджано-армянской условной границе, подчеркнув негативное влияние перевооружения Армении на сохранение мира и стабильности в регионе.

Отметив, что стратегическое союзничество между Азербайджаном и Турцией основывается на дружеских и братских отношениях, министр подчеркнул важность дальнейшего развития военного сотрудничества между двумя странами.

Выразив благодарность за оказанное гостеприимство, З.Дж.Кадыоглу отметил высокий уровень военных связей, направленных на расширение взаимного обмена опытом между нашими странами.

На встрече была особо подчеркнута необходимость совместного анализа и изучения конфликтов, происходящих в мире в последнее время, современных методов ведения войны, а также состоялся подробный обмен мнениями по вопросам военного и военно-технического сотрудничества. Были отмечены положительные результаты продолжающегося в течение 15 лет азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня.

Затем первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев и советник министра обороны генерал-полковник Бахтияр Эрсай провели встречи с делегацией братской страны. В ходе встреч, проведенных в Генеральном штабе, были обсуждены перспективы развития военного сотрудничества, отмечена важность проведения совместных учений с целью обмена опытом, обеспечения слаженности войск.

В рамках визита турецкие представители посетили штаб Военно-воздушных сил. После официальной церемонии встречи заместитель министра обороны Азербайджана - командующий Военно-воздушными силами генерал-лейтенант Намиг Исламзаде встретился с гостями.

На встрече были обсуждены реформы, проводимые в азербайджанской армии, подчеркнута необходимость продолжения сотрудничества в области военного образования с целью профессиональной подготовки кадров, а также направления развития военных связей.

Турецкая делегация была подробно проинформирована о проделанной работе на Центральном командном пункте ВВС.