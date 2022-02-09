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Министр обороны: Закупка современного оружия и военной техники продолжится

Министр обороны: Закупка современного оружия и военной техники продолжится "В рамках реформ в армии будет продолжена закупка современного оружия, военной техники и оборудования".
Армия
9 февраля 2022 г. 14:50
Министр обороны: Закупка современного оружия и военной техники продолжится

В рамках реформ в армии будет продолжена закупка современного оружия, военной техники и оборудования.

Как сообщает Report, об этом министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов сказал на встрече с личным составом новой воинской части на освобожденных территориях.

Министр подчеркнул, что глава государства высоко оценил мужество и героизм военнослужащих Азербайджанской армии, в том числе личного состава воинской части, проявленный в ходе Отечественной войны.

Напомнив военнослужащим о необходимости поддерживать высокий уровень боеготовности, а также быть готовыми к выполнению новых задач Верховного главнокомандующего ВС, министр обороны отметил, что в рамках проводимых в армии реформ приобретение современного вооружения, военной техники и оборудования будет продолжено.

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Версия на азербайджанском языке Müdafiə naziri: "Müasir silah və hərbi texnikanın alınması davam etdiriləcək"

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