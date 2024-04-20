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Министр обороны встретился с руководящим составом Сухопутных войск

Министр обороны встретился с руководящим составом Сухопутных войск 20 апреля в штабе Сухопутных войск состоялось служебное совещание под руководством министра обороны Азербайджанской Республики генерал-полковника Закира Гасанова.
Армия
20 апреля 2024 г. 14:16
Министр обороны встретился с руководящим составом Сухопутных войск

20 апреля в штабе Сухопутных войск состоялось служебное совещание под руководством министра обороны Азербайджанской Республики генерал-полковника Закира Гасанова.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

В совещании приняли участие заместитель министра обороны - командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Хикмет Мирзоев, начальники управлений и служб Сухопутных войск, командиры объединений и соединений.

Министр обороны довел до сведения участников совещания задачи, поставленные президентом Азербайджанской Республики, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым перед азербайджанской армией.

На совещании были проанализированы сложившаяся оперативная обстановка на условной азербайджано-армянской границе, мероприятия по боевой подготовке воинских частей и состояние воинской дисциплины.

Министр дал соответствующие указания по совершенствованию служебно-боевой деятельности воинских частей, повышению бдительности, постоянной готовности к точному и своевременному выполнению боевых задач.

Была отмечена важность уделения особого внимания материально-техническому и инженерному обеспечению подразделений, несущих боевое дежурство в труднопроходимой, высокогорной местности, в том числе повышению морально-психологической подготовки личного состава.

Генерал-полковник З.Гасанов поставил перед соответствующими лицами конкретные задачи по эффективному осуществлению процесса делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и принятию необходимых мер во взаимодействии с другими государственными структурами в целях обеспечения безопасности.

Министр обороны дал соответствующие указания, связанные с оказанием необходимой технической поддержки в перевозке личного состава, боеприпасов и боевой техники российского миротворческого контингента, временно дислоцированного в Карабахском регионе Азербайджана и в настоящее время покидающего нашу страну.

В заключение была подчеркнута важность сохранения в центре внимания более качественного выполнения проводимых мероприятий.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani Defense Minister meets with the leadership of Land Forces
Версия на азербайджанском языке ФотоMüdafiə naziri Quru Qoşunlarının rəhbər heyəti ilə görüşüb

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