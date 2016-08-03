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    ​Министр обороны встретился с послом Турции в Азербайджане

    Была обсуждена военно-политическая ситуация в регионе

    Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Сегодня министр обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковник Закир Гасанов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Турции в Азербайджане Исмаилом Алпером Джошкуном.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

    На встрече состоялись обсуждения о нынешнем положении отношений между вооруженными силами Азербайджана и Турции, перспективах развития сотрудничества,  военно-политической ситуации в регионе и других вопросов, представляющих взаимный интерес. 

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