Министр обороны Узбекистана посетил Военную академию Вооруженных сил Азербайджана

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ В рамках визита в нашу страну делегация, возглавляемая министром обороны Республики Узбекистан генерал-майором Абдусаломом Азизовым, посетила Военную академию Вооруженных сил Азербайджанской Республики.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство обороны.

После ознакомления гостей с уголком, созданным в память об общенациональном лидере нашего народа Гейдаре Алиеве, были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в области военного образования.

Делегация ознакомилась также с отделом адъюнктуры и науки, другими кафедрами, учебным процессом и электронной библиотекой Военной академии Вооруженных сил.