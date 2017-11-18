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    Министр обороны Узбекистана посетил Военную академию Вооруженных сил Азербайджана

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    Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ В рамках визита в нашу страну делегация, возглавляемая министром обороны Республики Узбекистан генерал-майором Абдусаломом Азизовым, посетила Военную академию Вооруженных сил Азербайджанской Республики.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство обороны.

    После ознакомления гостей с уголком, созданным в память об общенациональном лидере нашего народа Гейдаре Алиеве, были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в области военного образования.

    Делегация ознакомилась также с отделом адъюнктуры и науки, другими кафедрами, учебным процессом и электронной библиотекой Военной академии Вооруженных сил.

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