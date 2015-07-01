​Министр обороны проверил ход строительных работ в новом военном городке в прифронтовом регионе

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Министр обороны ознакомился с ходом строительных работ в новом военном городке в прифронтовом регионе.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

В Минобороны отметили, что по распоряжению президента страны, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в воинских частях продолжаются работы, направленные на комплексное строительство и сдачу военных городков.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства проверили ход строительных работ в строящемся в прифронтовом регионе военном городке.

Министру обороны было доложено, что в ближайшее время завершится строительство штаба современного типа, солдатских общежитий, учебных комплексов, складов для хранения боевой техники, автопарка, строевой площадки, столовой, солдатского клуба, медпункта, спортивной площадки, котельной, прачечной, бани и других объектов.

Встретившись с занимающейся строительством бригадой, министр обороны дал соответствующие поручения и рекомендации для ускорения работ.