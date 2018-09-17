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    Министр обороны прибыл в зону проведения учений

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    Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Согласно плану, утвержденному президентом Азербайджанской Республики, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами господином Ильхамом Алиевым, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов прибыл в зону проведения учений для осуществления руководства учениями.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Министр обороны и руководство министерства посетили бюст общенационального лидера Гейдара Алиева, воздвигнутого на территории воинской части, возложили цветы и отдали дань уважения его памяти.

    Затем, согласно сценарию учений, проводимых на различных полигонах и учебных участках, генерал-полковник З.Гасанов заслушал доклады о поставленных целях и задачах.

    Министр обороны еще раз довел до командно-начальствующего состава и участников учений задачи, возложенные Верховным главнокомандующим на азербайджанскую армию, и дал соответствующие указания в связи с организацией и проведением широкомасштабных оперативно-тактических учений.

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