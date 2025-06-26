Министр обороны посетил Аллею почетного захоронения и Парк Победы

По случаю 26 июня - Дня Вооруженных сил и 107-й годовщины создания Азербайджанской Армии руководящий состав и другие должностные лица Министерства обороны посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева и Парк Победы.

По случаю 26 июня - Дня Вооруженных сил и 107-й годовщины создания Азербайджанской Армии руководящий состав и другие должностные лица Министерства обороны посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева и Парк Победы.

Как передает Report, об этом сообщает Министерство обороны.

Руководящий состав Министерства возложил венок к памятнику великого лидера, почтив его память с глубоким уважением. Была посещена могила выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой, на которую были возложены цветы.

Затем в Парке Победы с участием почетного караула был возложен венок к памятнику Победы.