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Министр обороны посетил Аллею почетного захоронения и Парк Победы

Министр обороны посетил Аллею почетного захоронения и Парк Победы По случаю 26 июня - Дня Вооруженных сил и 107-й годовщины создания Азербайджанской Армии руководящий состав и другие должностные лица Министерства обороны посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева и Парк Победы.
Армия
26 июня 2025 г. 12:23
Министр обороны посетил Аллею почетного захоронения и Парк Победы

По случаю 26 июня - Дня Вооруженных сил и 107-й годовщины создания Азербайджанской Армии руководящий состав и другие должностные лица Министерства обороны посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева и Парк Победы.

Как передает Report, об этом сообщает Министерство обороны.

Руководящий состав Министерства возложил венок к памятнику великого лидера, почтив его память с глубоким уважением. Была посещена могила выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой, на которую были возложены цветы.

Затем в Парке Победы с участием почетного караула был возложен венок к памятнику Победы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMüdafiə naziri Fəxri Xiyabanda və Zəfər parkında olub

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