Министр обороны осмотрел военно-медицинские учреждения в Кельбаджаре и Лачыне

По поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева продолжаются целенаправленные мероприятия по обеспечению охраны здоровья личного состава Азербайджанской армии.

По поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева продолжаются целенаправленные мероприятия по обеспечению охраны здоровья личного состава Азербайджанской армии.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В воинских частях проводятся соответствующие мероприятия, направленные на создание медицинской инфраструктуры, отвечающей современным стандартам.

Министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов осмотрел капитально отремонтированный военный госпиталь в Кельбаджарском районе.

В ходе осмотра территории министру обороны было доложено, что в госпитале, оснащенном современным медицинским оборудованием, созданы все условия для лечения военнослужащих. Было отмечено, что в военном госпитале имеются операционный блок, приемно-диагностическое, терапевтическое, хирургическое, инфекционное, медико-снабженческое отделения, лаборатория, отделения анестезиологии и реанимации, а также столовая, рентгеновский и стоматологический кабинеты.

Затем министр посетил оснащенный современным оборудованием военный медпункт, расположенный на территории Лачынского района, и ознакомился с созданными здесь условиями.

В заключение министр дал соответствующие указания по дальнейшему совершенствованию медицинской службы.