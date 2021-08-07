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Министр обороны осмотрел военно-медицинские учреждения в Кельбаджаре и Лачыне

Министр обороны осмотрел военно-медицинские учреждения в Кельбаджаре и Лачыне По поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева продолжаются целенаправленные мероприятия по обеспечению охраны здоровья личного состава Азербайджанской армии.
Армия
7 августа 2021 г. 10:11
Министр обороны осмотрел военно-медицинские учреждения в Кельбаджаре и Лачыне

По поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева продолжаются целенаправленные мероприятия по обеспечению охраны здоровья личного состава Азербайджанской армии.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В воинских частях проводятся соответствующие мероприятия, направленные на создание медицинской инфраструктуры, отвечающей современным стандартам.

Министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов осмотрел капитально отремонтированный военный госпиталь в Кельбаджарском районе.

В ходе осмотра территории министру обороны было доложено, что в госпитале, оснащенном современным медицинским оборудованием, созданы все условия для лечения военнослужащих. Было отмечено, что в военном госпитале имеются операционный блок, приемно-диагностическое, терапевтическое, хирургическое, инфекционное, медико-снабженческое отделения, лаборатория, отделения анестезиологии и реанимации, а также столовая, рентгеновский и стоматологический кабинеты.

Затем министр посетил оснащенный современным оборудованием военный медпункт, расположенный на территории Лачынского района, и ознакомился с созданными здесь условиями.

В заключение министр дал соответствующие указания по дальнейшему совершенствованию медицинской службы.

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Версия на английском языке Defense Minister inspects military-medical facilities in Kalbajar and Lachin regions
Версия на азербайджанском языке ФотоMüdafiə naziri Kəlbəcər və Laçında yerləşən hərbi tibb müəssisələrinə baxış keçirib

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