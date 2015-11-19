​Министр обороны: Нанеся по врагу сокрушительные удары, за короткое время азербайджанская армия разгромила его на основных направлениях

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Согласно распоряжению президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, связанному с повышением уровня боевой готовности Военно-воздушных сил, улучшения жилищных и социально-бытовых условий военнослужащих, 19 ноября на очередной авиабазе состоялась церемония открытия двух новых жилых зданий.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

Как сообщили в министерстве, состоящие из 100 трехкомнатных квартир пятиэтажные здания обеспечены коммуникационными линиями и подключены к централизованной отопительной системе.

Встретившись на церемонии вручения ключей от служебных квартир с летно-техническим составом и членами их семей, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов поздравил участников мероприятия от имени руководства министерства.

З.Гасанов отметил, что нанеся по врагу сокрушительные удары, за короткое время азербайджанская армия разгромила его на основных направлениях: "Мы продолжим правое дело. Безусловно, при освобождении наших территорий, наряду с другими видами войск, одними из ведущих сил являются также Военно-воздушные силы. Выполнение этой миссии возлагается на нас.

Уверен, что азербайджанский солдат оправдает доверие народа и президента.

В очередной раз хотелось бы сердечно вас поздравить и пожелать в новых квартирах счастья и благополучия".

Выразив удовлетворение созданными условиями, участники мероприятия поблагодарили Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиев за оказанную заботу.