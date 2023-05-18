Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается

Интервью восточноевропейского бюро Report с министром обороны Молдовы Анатолием Носатым.

Интервью восточноевропейского бюро Report с министром обороны Молдовы Анатолием Носатым.

- На фоне войны в соседней Украине Молдова тоже находится под угрозой. Какие меры принимаются против этой угрозы?

- Вопрос связан с ситуацией в Молдове, возможной угрозой и готовностью Молдовы решить эту проблему. Я начну с объяснения ситуации, в которой мы оказались. Угрозы физического нападения на Молдову пока нет, и причина этого кроется в военных успехах Вооруженных сил Украины. Мы благодарны украинскому народу и украинской армии, которые жертвуют жизнями своих героев за Родину. Защищая Украину, они защищают Молдову и Европу в целом. Однако предпринимаются попытки дестабилизировать ситуацию на территории Молдовы. Россия использует все элементы гибридной войны для дестабилизации. В основном они используют кибератаки, дезинформацию и манипуляции, вмешиваются во внутренние дела и пытаются создать напряженность в обществе. Я не буду говорить об экономическом и особенно зимнем энергетическом кризисе. Министерство обороны Молдовы активно работает для повышения своих оперативных возможностей. Мы проводим регулярные учения Вооруженных сил, резервных частей и осуществляем процесс модернизации и преобразования армии.

- В чем заключается обновление армии? Какие изменения произошли за последний год?

- Я упомянул модернизацию и преобразование армии. Процесс включает замену старого советского оборудования на новое, соответствующее стандартам НАТО. Хочу отметить, что этот процесс требует больших ресурсов. Кроме того, необходимо обучение личного состава. Этот процесс требует времени, и наш контракт позволяет это сделать.

- Сообщается, что и Молдова страдает от авиаударов России по Украине...

- К сожалению, встречаются случаи нарушения воздушного пространства Молдовы. Это еще раз показывает, насколько уязвима Молдова. Россия хочет воспользоваться нашей реакцией в различных ситуациях. Ракеты сбрасывались на Украину через Молдову. Некоторые фрагменты ракет попадали и на нашу территорию. Хочу отметить, что это новый вид боеприпасов - умные боеприпасы. Похоже, оператор специально запрограммировал полет так, чтобы нарушить наше пространство.

- Какую поддержку можно ожидать от Запада в случае нападения на Молдову?

- Я думаю, что такая возможность больше не реальна. Украина не даст России продвинуться в направлении Николаева и Одессы, также не позволит провести морскую операцию под Одессой. Но в любом случае Молдова готова защищать свою территорию. Если ситуация изменится, Вооруженные силы Молдовы, наши граждане будут защищать свою страну всеми возможными средствами. Наши партнеры говорят, что при самом худшем сценарии нам окажут всяческую поддержку. Но это не значит, что мы должны ждать. Мы проводим учения, реализуем планы модернизации и трансформации и работаем над тем, чтобы быть готовыми ко всем сценариям.