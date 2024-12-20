Министр обороны Казахстана встретился с новым военным атташе Азербайджана

Министр обороны Казахстана генерал-полковник Руслан Жаксылыков принял 20 декабря делегацию во главе с послом Азербайджана в Казахстане Агаларом Атамоглановым и нового военного атташе Азербайджана в Казахстане полковника Фуада Ибрагимова.

Министр обороны Казахстана генерал-полковник Руслан Жаксылыков принял 20 декабря делегацию во главе с послом Азербайджана в Казахстане Агаларом Атамоглановым и нового военного атташе Азербайджана в Казахстане полковника Фуада Ибрагимова.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Казахстана.

"Глава оборонного ведомства Казахстана отметил положительную динамику двустороннего сотрудничества и пожелал новоназначенному военному атташе полковнику Фуаду Ибрагимову успехов на новой должности. В ходе встречи стороны подтвердили стремление к расширению взаимодействия в сферах, представляющих взаимный интерес", - говорится в сообщении.