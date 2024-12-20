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Министр обороны Казахстана встретился с новым военным атташе Азербайджана

Министр обороны Казахстана встретился с новым военным атташе Азербайджана Министр обороны Казахстана генерал-полковник Руслан Жаксылыков принял 20 декабря делегацию во главе с послом Азербайджана в Казахстане Агаларом Атамоглановым и нового военного атташе Азербайджана в Казахстане полковника Фуада Ибрагимова.
Армия
20 декабря 2024 г. 15:29
Министр обороны Казахстана встретился с новым военным атташе Азербайджана

Министр обороны Казахстана генерал-полковник Руслан Жаксылыков принял 20 декабря делегацию во главе с послом Азербайджана в Казахстане Агаларом Атамоглановым и нового военного атташе Азербайджана в Казахстане полковника Фуада Ибрагимова.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Казахстана.

"Глава оборонного ведомства Казахстана отметил положительную динамику двустороннего сотрудничества и пожелал новоназначенному военному атташе полковнику Фуаду Ибрагимову успехов на новой должности. В ходе встречи стороны подтвердили стремление к расширению взаимодействия в сферах, представляющих взаимный интерес", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Qazaxıstandakı yeni hərbi attaşesi müdafiə naziri ilə görüşüb

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