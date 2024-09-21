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Министр обороны Казахстана поздравил участников учений "Безграничное братство – III" с успехом

Министр обороны Казахстана поздравил участников учений "Безграничное братство – III" с успехом Министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков поздравил участников многонациональных учения "Безграничное братство – III" с успешным завершением операции.
Армия
21 сентября 2024 г. 12:07
Министр обороны Казахстана поздравил участников учений Безграничное братство – III с успехом

Министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков поздравил участников многонациональных учений "Безграничное братство – III" с успешным завершением операции.

Как сообщает Report, об этом министр сказал при наблюдении за активной фазой учений с участием военных из Азербайджана, Казахстана, Турции, Пакистана, Катара и Узбекистана.

"С учетом роста террористичеких угроз мы объединяем усилия в области военной безопасности. На учении были отработаны алгоритмы действий органов управления и подчиненных подразделений в кризисных ситуациях. Проведение совместной операции показало готовность воинских контингентов действовать слаженно и эффективно", – подчеркнул он.

По результатам учения состоялось награждение отличившихся воинов. Всего в военных маневрах приняли участие более четырехсот военнослужащих.

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