Министр обороны: Если конфликт не решится справедливо, то противник почувствует силу нашей армии

Баку. 30июня. REPORT.AZ/ Сегодня состоялось служебное совещание под руководством министра обороны, генерал-полковника Закира Гасанова.

Как сообщили Report в пресс-службе Минобороны, к совещанию, проведенному с участием заместителей министра обороны, командующих видами войск, начальников главных управлений, управлений, служб министерства, а также командиров объединений посредством видеосвязи были привлечены командиры соединений, дислоцированных в прифронтовой зоне и другие ответственные офицеры.

Министр обороны, еще раз поздравив военнослужащих по случаю 100-летнего юбилея создания Вооруженных Сил, высоко оценил подготовку личного состава, а также боевой техники и состава авиационных средств, участвовавших на военном параде.

Министр довел до внимания участников заседания удовлетворение высокопоставленных военных делегаций, прибывших в Азербайджан из различных стран для участия в праздничных мероприятиях, выраженное ими в связи с организацией юбилейных торжеств, в частности проведением военного парада.

Особо подчеркнув внимание и заботу, оказываемые президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым Вооруженным Силам, генерал-полковник З.Гасанов отметил, что проведенные на высоком уровне праздничные мероприятия еще раз продемонстрировали всему миру военную мощь страны и боеспособность нашей армии.

Касаясь текущей обстановки на фронте, министр обороны подчеркнул важность уделения особого внимания повышению боеготовности, дисциплины личного состава и его бдительности во время ведения боевого дежурства.

Отметив слова, озвученные Верховным главнокомандующим в своих выступлениях о том, что мы больше не смиримся с оккупацией наших земель, министр обороны сказал: "Затягивание решения конфликта ведет к его возобновлению в более широких масштабах. Конфликт в скорейшем времени должен найти свое справедливое решение в рамках норм и принципов международного права. В противном случае, противник почувствует волю и патриотизм азербайджанского народа, а также силу оружия нашей армии".

Затронув учения, которые будут проведены в прифронтовой зоне со 2-го по 6-ое июля, министр обороны дал указания соответствующим должностным лицам. Министр отметил, что основное внимание на учениях должно быть уделено применению войск и выполнению боевых задач согласно различным сценариям по освобождению оккупированных территорий, в том числе практическому применению самого современного вооружения и военной техники, предназначенных для уничтожения всей военной инфраструктуры противника.