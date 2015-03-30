​Министр обороны: Азербайджанская армия входит в число самых передовых армий мира

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов обратился к военнослужащим, призванным на срочную действительную военную службу и уволенным в запас со срочной действительной военной службы распоряжением президента Ильхама Алиева от 2 марта 2015 года. Как сообщает Report, в обращении сказано, что доблестные бойцы азербайджанской армии, в эти дни давшие достойный отпор напавшим на наши позиции армянским оккупационным силам, показали образец стойкости, мужества и профессионализма: "Сейчас везде можно услышать слова похвалы в честь азербайджанского солдата. Народ верит своей армии и полагается на нее. Уважаемый президент, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев во время своего выступления в Баку 19 марта 2015 году на всенародном празднестве по случаю праздника Новруз сказал: "Наши солдаты достойно защищают Родину. Мы завладели полным преимуществом... Сегодня азербайджанская армия с точки зрения подготовленности, технического оснащения, вооружения входит в число самых передовых армий мира".

Это самая высокая оценка руководства страны вашей солдатской службе. Я уверен, что воспитание и опыт, которые вы получили в армии, и в гражданской жизни вы направите на укрепление нашего государства, подготовку к армии патриотичной молодежи, и как вы оправдали доверие командиров в армии, также и оправдаете надежды ваших родителей в тылу, станете достойными сыновьями ваших родителей и достойными гражданами Родины.

Призванная в армию молодежь должна знать, что солдатская жизнь имеет свои трудности. Однако каждый солдат, действительно любящий свою Родину, землю, народ, глубоко изучающий военную науку, достойно исполняющий приказы командиров и начальников, успешно пройдет этот тяжелый, но славный путь и завоюет уважение и любовь народа и руководства страны.

Часть наших земель находится под оккупацией врага. Самой важной задачей, стоящей перед вами, является освобождение этих земель от врага. Для того чтобы успешно выполнить эту задачу вы должны быть готовы к приказам Верховного главнокомандующего, рационально использовать каждую минуту солдатской жизни".

Министр в своем обращении выразил благодарность военнослужащим, с честью завершившим военную службу: "Я выражаю благодарность родителям, вырастившим достойных сыновей Родины, а молодым солдатам желаю успешно продолжить военные традиции и вписать в боевую хронику наших Вооруженных сил новые яркие страницы".