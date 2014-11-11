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    Министр обороны Азербайджана провел несколько двусторонних встреч со своими зарубежными коллегами

    Генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в очередном заседании Совета министров обороны СНГ

    Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в очередном заседании Совета министров обороны Содружества независимых государств (СНГ) в Москве. Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Согласно сообщению, в рамках визита генерал-полковник З.Гасанов провел ряд двухсторонних встреч с зарубежными коллегами, обсудив региональные вопросы и подписав планы по сотрудничеству в военной сфере. На встречах состоялся обмен мнениями по вопросам в сфере военного обучения и образования, а также о путях развития Вооруженных сил.

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