Министр обороны Азербайджана провел несколько двусторонних встреч со своими зарубежными коллегами

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в очередном заседании Совета министров обороны Содружества независимых государств (СНГ) в Москве. Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно сообщению, в рамках визита генерал-полковник З.Гасанов провел ряд двухсторонних встреч с зарубежными коллегами, обсудив региональные вопросы и подписав планы по сотрудничеству в военной сфере. На встречах состоялся обмен мнениями по вопросам в сфере военного обучения и образования, а также о путях развития Вооруженных сил.