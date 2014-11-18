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    Министр обороны Азербайджана отправился с официальным визитом в Пакистан

    Визит продлится до 19 ноября

    Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов отправился с официальным визитом в Пакистан. Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    В рамках визита запланированы встречи с государственным и военным руководством Исламской Республики Пакистан, на которых планируется обсудить вопросы сотрудничества между странами в военной сфере, а также провести обмен мнениями в связи с безопасностью в регионе.

    Визит продлится до 19 ноября.

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