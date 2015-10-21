​Министр обороны Азербайджана: За короткое время мы нанесли армянам сокрушительный удар и противоположная сторона в панике

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ На основе соответствующего распоряжения президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, связанного с улучшением жилищных и социально-бытовых условий военнослужащих, 21 октября состоялась церемония открытия нового жилого здания, построенного на авиабазе Военно-воздушных сил.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

Встретившись на церемонии вручения ключей служебных квартир с военнослужащими и членами их семей, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов поздравил участников мероприятия от имени руководства министерства: "До конца года мы планируем предоставить более 500 новых служебных квартир только в Бакинском гарнизоне. В настоящее время на других авиабазах ВВС продолжается строительство 3-х жилых зданий.

До конца 2015 года мы примем участие в открытии около 10-ти новых военных частей. Все проделанные работы являются наглядным примером заботы, оказываемой Вооруженным силам президентом Ильхамом Алиевым".

Как заявил З.Гасанов, оказываемое армии внимание - следствие стабильности, экономического развития в стране и заботы Верховного главнокомандующего: "Основная проблема заключается в оккупации наших территорий. Под руководством Верховного главнокомандующего эта проблема будет решена Вооруженными силами.

За короткое время мы нанесли армянам сокрушительный удар и противоположная сторона в панике. Основную роль при нанесении удара по врагу для освобождения наших территорий также выполнят Военно-воздушные силы, которые оправдают доверие азербайджанского народа и господина президента".

Участники мероприятия выразили удовлетворение созданными условиями и поблагодарили Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева за заботу.

После вручения военнослужащим ключей от квартир, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов ознакомился с созданными условиями, поинтересовался проблемами семей и продолжил беседу за чайным столом.