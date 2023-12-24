О нас

Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования турецкому коллеге

Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования турецкому коллеге 24 декабря состоялся телефонный разговор между министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым и министром национальной обороны Турецкой Республики Яшаром Гюлером.
Армия
24 декабря 2023 г. 14:09
Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования турецкому коллеге

24 декабря состоялся телефонный разговор между министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым и министром национальной обороны Турецкой Республики Яшаром Гюлером.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

Генерал-полковник З.Гасанов выразил соболезнования в связи с вестью о гибели и ранении военнослужащих Вооруженных Сил Турции в результате совершенного 22 декабря 2023 года вероломного нападения террористов на севере Ирака. Было выражено решительное осуждение любых проявлений терроризма и неизменная поддержка Вооруженных Сил братской Турции в непримиримой борьбе с терроризмом.

От имени личного состава Азербайджанской армии и от себя лично министр обороны выразил глубокие соболезнования семьям, родным и близким погибших и пожелал исцеления раненым.

В ходе телефонного разговора также были обсуждены вопросы региональной безопасности и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijani and Turkish defense ministers hold phone conversation
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın müdafiə naziri türkiyəli həmkarına başsağlığı verib

Другие новости из категории

В Азербайджане отмечен день создания Н-ской воинской части
ФотоВ Азербайджане отмечен день создания Н-ской воинской части
24 декабря 2023 г. 13:53
Представители Минобороны побывали в воинских частях на освобожденных территориях
ФотоПредставители Минобороны побывали в воинских частях на освобожденных территориях
23 декабря 2023 г. 12:24
Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования турецкой стороне
Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования турецкой стороне
23 декабря 2023 г. 10:50
Снайперы выполнили задачи по уничтожению целей условного противника
Снайперы выполнили задачи по уничтожению целей условного противника
22 декабря 2023 г. 14:06
Минобороны: В этом году на освобожденных территориях обезврежено 955 мин
Минобороны: В этом году на освобожденных территориях обезврежено 955 мин
22 декабря 2023 г. 10:06
В Анкаре завершились совместные учения военнослужащих Азербайджана, Турции и Грузии
В Анкаре завершились совместные учения военнослужащих Азербайджана, Турции и Грузии
21 декабря 2023 г. 14:02
Минобороны: Турция продолжит поддерживать Азербайджан в его справедливой борьбе
Минобороны: Турция продолжит поддерживать Азербайджан в его справедливой борьбе
21 декабря 2023 г. 13:53
В армии Азербайджана проводятся занятия по общественно-политической подготовке
ФотоВ армии Азербайджана проводятся занятия по общественно-политической подготовке
21 декабря 2023 г. 10:47
Закир Гасанов встретился с военнослужащими, несущими службу на освобожденных территориях
ФотоЗакир Гасанов встретился с военнослужащими, несущими службу на освобожденных территориях
20 декабря 2023 г. 16:41
Подразделения БПЛА выполнили учебно-тренировочные полеты
ВидеоПодразделения БПЛА выполнили учебно-тренировочные полеты
19 декабря 2023 г. 15:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi