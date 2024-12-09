Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования турецкому коллеге

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турции Яшару Гюлеру.

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турции Яшару Гюлеру в связи с крушением военного вертолета в Турции.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

"Глубоко опечален новостью о гибели шести военнослужащих в результате крушения вертолета UH-1 во время тренировочного полета в провинции Испарта. Ваше горе - наше горе тоже. Да упокоит Всевышний души шехидов. Разделяю боль их близких, выражаю глубочайшие соболезнования их семьям. Аллах ряхмят элясин!", - говорится в тексте соболезнования.