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Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования турецкому коллеге

Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования турецкому коллеге Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турции Яшару Гюлеру.
Армия
9 декабря 2024 г. 14:16
Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования турецкому коллеге

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турции Яшару Гюлеру в связи с крушением военного вертолета в Турции.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

"Глубоко опечален новостью о гибели шести военнослужащих в результате крушения вертолета UH-1 во время тренировочного полета в провинции Испарта. Ваше горе - наше горе тоже. Да упокоит Всевышний души шехидов. Разделяю боль их близких, выражаю глубочайшие соболезнования их семьям. Аллах ряхмят элясин!", - говорится в тексте соболезнования.

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Версия на английском языке Azerbaijan's defense minister expresses condolences to Turkish counterpart
Версия на азербайджанском языке Zakir Həsənov Türkiyəyə başsağlığı verib

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