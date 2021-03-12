Министр обороны Азербайджана встретился со спецпредставителем ЕС

Т. Клаар подчеркнул важность поддержания стабильности в регионе Южного Кавказа

12 марта министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся в стране делегацией, возглавляемой специальным представителем Европейского союза по Южному Кавказу Тойво Клааром.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Минобороны.

Министр обороны подчеркнул, что Отечественная война, начавшееся контрнаступательной операцией, завершилась славной победой Азербайджанской армии под командованием президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, и наши земли были освобождены от оккупации. Проинформировав гостя об успешных военных операциях, проведенных Азербайджанской армией, министр отметил, что боевой опыт армии, обретенный во время 44-дневной войны, изучается армиями многих стран мира и международными военными экспертами.

Строго осудив регулярные обстрелы вооруженными силами Армении Гянджи, Барды, Тертера и других населенных пунктов, а также целенаправленное убийство мирного населения Азербайджана во время войны, генерал-полковник З.Гасанов подчеркнул важность должной оценки этому вопросу и принятия соответствующих мер международным сообществом против лиц, совершивших эти деяния.

Отметив, что решение Азербайджаном нагорно-карабахского конфликта, длившегося около 30 лет, путем освобождения оккупированных территорий будет способствовать стабильности в регионе Южного Кавказа, генерал-полковник З.Гасанов также проинформировал гостя о мероприятиях, проводимых Азербайджанской армией на освобожденных территориях в поствоенный период.

В свою очередь, Т. Клаар, отметив, что внимательно следил за всеми вооруженными столкновениями между Арменией и Азербайджаном, в частности за войной, которая произошла осенью прошлого года, подчеркнул важность поддержания стабильности в регионе Южного Кавказа.

Он также отметил, что Евросоюз поддерживает все шаги, предпринимаемые в этом направлении.

Выразив соболезнования семьям военнослужащих и мирных жителей, павших шехидами в Отечественной войне, Т. Клаар отметил, что Азербайджанская армия накопила значительный опыт в этой войне.

Стороны также обсудили новую ситуацию, сложившуюся в регионе, поствоенные условия и ряд других вопросов.