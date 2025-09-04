Министр обороны Азербайджана встретился с премьер-министром и военным руководством Вьетнама

Находящийся с официальным визитом во Вьетнаме министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чином.

Об этом сообщили Report в ​​​​​​​Министерстве обороны Азербайджана.

На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества в области обороны между Азербайджаном и Вьетнамом.

В рамках визита генерал-полковник З.Гасанов также встретился с вьетнамским коллегой генералом Фан Ван Зянгом.

На церемонии официального приветствия министры обороны прошли перед почетным караулом. В сопровождении военного оркестра были исполнены государственные гимны обеих стран.

Закир Гасанов оставил запись в Книге памяти.

На встрече стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Вьетнамом, а также провели обстоятельный обмен мнениями по ряду вопросов, подчеркнув важность взаимных визитов.

В заключение министры обороны обеих стран подписали "Письмо о намерениях" по сотрудничеству в области военных учений.