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Министр обороны Азербайджана встретился с пакистанским генералом в Турции

Министр обороны Азербайджана встретился с пакистанским генералом в Турции Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов, находящийся в Турции с рабочим визитом для того, чтобы пронаблюдать за международными учениями "Эфес-2022", встретился с председателем Объединенного комитета начальников штабов Па
Армия
9 июня 2022 г. 12:19
Министр обороны Азербайджана встретился с пакистанским генералом в Турции

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов, находящийся в Турции с рабочим визитом для того, чтобы пронаблюдать за международными учениями "Эфес-2022", встретился с председателем Объединенного комитета начальников штабов Пакистана генералом Надимом Разой.

Об этом Report сообщили в Минобороны Азербайджана.

На встрече было выражено удовлетворение военным сотрудничеством между Азербайджаном и Пакистаном, обсуждены дальнейшие перспективы.

Отметим, что делегация во главе с З.Гасановым посетила выставку, организованную Министерством оборонной промышленности Турции.

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Версия на английском языке Azerbaijani Defence Minister meets with Pakistani General in Turkiye 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın müdafiə naziri Türkiyədə pakistanlı generalla görüşüb

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