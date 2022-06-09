Министр обороны Азербайджана встретился с пакистанским генералом в Турции

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов, находящийся в Турции с рабочим визитом для того, чтобы пронаблюдать за международными учениями "Эфес-2022", встретился с председателем Объединенного комитета начальников штабов Пакистана генералом Надимом Разой.
Об этом Report сообщили в Минобороны Азербайджана.
На встрече было выражено удовлетворение военным сотрудничеством между Азербайджаном и Пакистаном, обсуждены дальнейшие перспективы.
Отметим, что делегация во главе с З.Гасановым посетила выставку, организованную Министерством оборонной промышленности Турции.