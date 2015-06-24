​Министр обороны Азербайджана: Военный бюджет страны вырос более чем в 20 раз

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ "Был подготовлен новый проект определяющего права и обязанности военнослужащих и являющегося основным нормативно-правовым актом закона Азербайджана "О статусе военнослужащих". В документ включили ряд пунктов в целях улучшения социального и правового обеспечения военнослужащих, членов их семей, лиц в отставке и уволенных в запас".

Как сообщает Report, об этом заявил министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов.

Он напомнил о принятии соответствующего решения Кабмина в целях оплаты компенсации за очередной отпуск, не использованный в период службы лицами в отставке и уволенными в запас из Вооруженных сил Азербайджана: "Согласно решению, министерством обороны утверждены правила оплаты компенсации. Процесс будет осуществляться поэтапно, по мере выделения средств".

Министр заявил, что в рамках проведенных в Вооруженных силах реформ были подготовлены проекты документов, позволяющие исполнить установленные уставами и нормативно-правовыми актами права командиров воинских частей: "Разработаны новые проекты стратегии, подготовлены касающиеся развития оборонной способности страны предложения, которые включат в Концепцию национальной безопасности. За последние годы военный бюджет Азербайджана вырос более чем в 20 раз.

В настоящее время все расходы госбюджета Армении на около 2 млрд. долларов уступают военному бюджету Азербайджана на 2015 год. Что же касается военных расходов Армении, по сравнению с военными расходами Азербайджана, они кажутся очень незначительными".