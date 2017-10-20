Министр обороны Азербайджана проверил боеготовность новых зенитно-ракетных систем

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства обороны, приняв участие в открытии новой воинской части войск Противовоздушной обороны (ПВО), ознакомились с созданными условиями для военнослужащих.

Как сообщает Report, руководство министерства обороны осмотрело штаб, солдатскую казарму, столовую, медицинский пункт, плац, спортивный городок, а также другие служебные и административные объекты воинской части.

Затем министр обороны, побывав в боевом пункте управления, поинтересовался предназначением и тактико-техническими характеристиками установленных многоцелевых радиолокационных станций, пусковых установок и других боевых средств.

Министру обороны было доложено, что находящееся в распоряжении воинской части самое современное вооружение и военная техника способны обнаружить, определить параметры полета и в сложной помеховой обстановке уничтожить аэродинамические цели и баллистические ракеты, а также все виды других воздушных целей.

Высоко оценив боевую готовность личного состава, продемонстрировавшего профессиональное умение и знание, министр обороны дал соответствующие указания командованию ВВС.