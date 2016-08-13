​Министр обороны Азербайджана принял участие в церемонии закрытия Армейских игр в Москве

Баку. 13 Августа. REPORT.AZ/ Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов, находящийся с рабочим визитом в Москве, 13 августа принял участие в организованном в полигоне "Алабино" церемонии торжественного закрытия соревнований "Армейские международные игры - 2016".

Как сообщает Report со ссылкой на министерство обороны, в последний день соревнований официальные гости наблюдали за состязанием команд, вышедших в финальную часть соревнований и, приняли участие в награждении военнослужащих, выигравших различные конкурсы по 23 номинациям.

Министр обороны встретился с танковым экипажем, особо отметил их первое выступление в подобном соревновании, где они достойно представили Азербайджан, и пожелал им успехов в службе.

Церемония торжественного закрытия соревнований "Армейские международные игры - 2016" завершился праздничным концертом.

Следует отметить, что принявшие участие в конкурсах "Танковый биатлон" и "Кубок Каспия" международных соревнований военнослужащих, стартовавших с 30 июля, представители Вооруженных Сил Азербайджана, став победителями различных этапов в обеих номинациях представили нашу страну на высоком уровне.