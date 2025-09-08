Министр обороны Азербайджана принял нового военного атташе Турции

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов принял новоназначенного военного атташе Турции генерал-майора Эрсина Динчера.

Об этом сообщили Report в Министерстве обороны Азербайджана.

Закир Гасанов поздравил Эрсина Динчера с началом деятельности в Азербайджане и пожелал успехов в деле дальнейшего повышения уровня военного сотрудничества двух стран.

Эрсин Динчер, в свою очередь, отметил, что будет усердно работать для дальнейшего развития военного сотрудничества между нашими странами.

На встрече, которая проходила с участием генерал-майора Гаффара Горена, завершающего свою деятельность в качестве военного атташе в Азербайджане, состоялся широкий обмен мнениями о новых перспективах сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и других сферах, а также по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.