    Министр обороны Азербайджана принял нового военного атташе Турции

    Армия
    • 08 сентября, 2025
    • 19:03
    Министр обороны Азербайджана принял нового военного атташе Турции

    Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов принял новоназначенного военного атташе Турции генерал-майора Эрсина Динчера.

    Об этом сообщили Report в Министерстве обороны Азербайджана.

    Закир Гасанов поздравил Эрсина Динчера с началом деятельности в Азербайджане и пожелал успехов в деле дальнейшего повышения уровня военного сотрудничества двух стран.

    Эрсин Динчер, в свою очередь, отметил, что будет усердно работать для дальнейшего развития военного сотрудничества между нашими странами.

    На встрече, которая проходила с участием генерал-майора Гаффара Горена, завершающего свою деятельность в качестве военного атташе в Азербайджане, состоялся широкий обмен мнениями о новых перспективах сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и других сферах, а также по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес. 

