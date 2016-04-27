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    ​Министр обороны Азербайджана посетил один из мобильных полевых госпиталей на линии фронта

    Начальник медицинского управления Минобороны генерал-майор Натиг Алиев доложил о проделанной работе

    Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и другие высокопоставленные сотрудники министерства посетили один из мобильных полевых госпиталей на фронтовой линии и провели встречу с врачами, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Минобороны Азербайджана.

    Начальник медицинского управления министерства обороны генерал-майор Натиг Алиев доложил о проделанной работе.

    Было отмечено, что мобильные полевые госпитали, предназначенные для оказания специализированной хирургической помощи, полностью обеспечены современным медицинским оборудованием.

    После ознакомления с условиями, созданными в полевом госпитале, генерал-полковник Закир Гасанов дал соответствующие рекомендации и поручения.

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