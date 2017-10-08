Министр обороны Азербайджана отправился в Беларусь

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ 8 октября, генерал-полковник Закир Гасанов, глава миноброны Азербайджана отправился в Беларусь по личному приглашению министра обороны страны, генерал-лейтенанта Андрея Ракова.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, во время пребывания в Беларуси Закир Гасанов намерен посетить объекты военно-промышленного производства и представительства, а также навести контакты и обсудить на сущие проблемы с представителями военно-политического сектора республики и других государственных структур.

Главными темами встреч станут повышение уровня взаимоотношений стран в данном военно-политическом направлении, военное образование, а также аспекты военно-технической поддержки в данной сфере. Вместе с тем будут подняты вопросы безопасности и другие моменты сотрудничества по данному направлению.