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    Министр обороны Азербайджана осмотрел ряд строящихся военных объектов

    Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ По поручению Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами господина Ильхама Алиева, продолжаются строительные работы в воинских частях.

    Об этом Report сообщили  в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства, осмотрели ряд строящихся военных объектов. Министр обороны проверил ход строительных работ и поставил соответствующие задачи.

    Затем министр ознакомился с условиями, созданными в воинских частях. Генерал-полковник З.Гасанов, осмотрев служебные и административные помещения в штабе, а также парк, предназначенный для хранения военной техники, дал конкретные поручения.

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