Министр обороны Азербайджана находится с официальным визитом во Вьетнаме

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов находится с официальным визитом во Вьетнаме.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Министр Гасанов принял участие в торжественной церемонии, посвященной 80-летию Августовской революции и Национальному дню Вьетнама.

На мероприятии, состоявшемся на площади Бадинь в Ханое с участием государственных лиц, была подчеркнута историческая борьба Вьетнама за независимость и отмечены достижения народа на пути национального единства и социалистического развития.

В рамках церемонии состоялись официальные выступления, представлены литературно-художественные композиции, выступление военного оркестра и различные культурные программы, а также проведен военный парад, приуроченный к значимому дню.

В рамках визита запланированы встречи министра обороны с главой государства и военным руководством Вьетнама.