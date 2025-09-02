Министр обороны Азербайджана находится с официальным визитом во Вьетнаме

    Ильхам Алиев ШОС Китай Минский процесс ОБСЕ Землетрясение в Афганистане

    Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов находится с официальным визитом во Вьетнаме. 

    Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

    Министр Гасанов принял участие в торжественной церемонии, посвященной 80-летию Августовской революции и Национальному дню Вьетнама.

    На мероприятии, состоявшемся на площади Бадинь в Ханое с участием государственных лиц, была подчеркнута историческая борьба Вьетнама за независимость и отмечены достижения народа на пути национального единства и социалистического развития.

    В рамках церемонии состоялись официальные выступления, представлены литературно-художественные композиции, выступление военного оркестра и различные культурные программы, а также проведен военный парад, приуроченный к значимому дню.

    В рамках визита запланированы встречи министра обороны с главой государства и военным руководством Вьетнама.

