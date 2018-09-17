Министр обороны Азербайджана дал конкретные указания в связи с принятием более жестких мер против врага

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов и руководство министерства побывали в подразделениях, дислоцированных в прифронтовой зоне, и проверили состояние боевой готовности личного состава.

Как сообщили Report в министерстве обороны, посетив подразделения, расположенные в направлении населенных пунктов, подвергавшихся в течение нескольких дней обстрелу со стороны противника на азербайджано-армянской государственной границе, министр обороны, после заслушивания докладов о сложившейся обстановке, наблюдал за передовыми позициями противника.

Ознакомившись на месте с ситуацией в передовых подразделениях, министр дал конкретные указания подразделениям, расположенным в этих направлениях, в связи с неотложными ответными действиями и принятием более жестких мер против обстрела мирного населения со стороны войск Армении.

Встретившись с военнослужащими, генерал-полковник З.Гасанов поинтересовался их заботами, социально-бытовыми условиями и побеседовал с ними за чайным столом.