Министр: Латвия готова принять участие в процессе очистки освобожденных территорий от мин

Заместитель премьер-министра, министр обороны Латвии Артис Пабрикс отметил готовность латвийских специалистов принять участие в процессе очистки освобожденных территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Заместитель премьер-министра, министр обороны Латвии Артис Пабрикс отметил готовность латвийских специалистов принять участие в процессе очистки освобожденных территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Как сообщает Report, об этом А.Пабрикс сказал на встрече с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым.

Министр обороны подчеркнул, что военное сотрудничество между Азербайджаном и Латвией, опирающееся на дружественные отношения, ведется как в рамках различных программ НАТО, так и на двусторонней основе, и неукоснительно развивается.

26 апреля министр обороны Азербайджана Закир Гасанов принял находящуюся с официальным визитом в нашей стране делегацию во главе с заместителем премьер-министра, министром обороны Латвии господином Артисом Пабриксом.