О нас
Аудио новости

Министр: Латвия готова принять участие в процессе очистки освобожденных территорий от мин

Министр: Латвия готова принять участие в процессе очистки освобожденных территорий от мин Заместитель премьер-министра, министр обороны Латвии Артис Пабрикс отметил готовность латвийских специалистов принять участие в процессе очистки освобожденных территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов.
Армия
26 апреля 2022 г. 17:44
Министр: Латвия готова принять участие в процессе очистки освобожденных территорий от мин

Заместитель премьер-министра, министр обороны Латвии Артис Пабрикс отметил готовность латвийских специалистов принять участие в процессе очистки освобожденных территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Как сообщает Report, об этом А.Пабрикс сказал на встрече с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым.

Министр обороны подчеркнул, что военное сотрудничество между Азербайджаном и Латвией, опирающееся на дружественные отношения, ведется как в рамках различных программ НАТО, так и на двусторонней основе, и неукоснительно развивается.

26 апреля министр обороны Азербайджана Закир Гасанов принял находящуюся с официальным визитом в нашей стране делегацию во главе с заместителем премьер-министра, министром обороны Латвии господином Артисом Пабриксом.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Minister: Latvia ready to take part in demining in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Nazir: "Latviya Azərbaycanda ərazilərin minalardan təmizlənməsində iştirak etməyə hazırdır"

Экслюзивные новости

В Азербайджане утвердят список освобождаемой от НДС книжной и бумажной продукции
В Азербайджане утвердят список освобождаемой от НДС книжной и бумажной продукции
26 апреля 2022 г. 13:21
Ликвидатор последствий Чернобыльской аварии: О взрыве и радиации нам ничего не говорили…
Ликвидатор последствий Чернобыльской аварии: О взрыве и радиации нам ничего не говорили…
26 апреля 2022 г. 11:53
В пресс-службе МВД Азербайджана новое назначение
В пресс-службе МВД Азербайджана новое назначение
26 апреля 2022 г. 09:44
Ислам Мустафаев: Мы около 25 лет вели интенсивные исследования по водородной энергетике
Ислам Мустафаев: Мы около 25 лет вели интенсивные исследования по водородной энергетике
25 апреля 2022 г. 22:20
ВОЗ: Cмертность от COVID-19 снизилась до минимальных значений с начала пандемии
ВОЗ: Cмертность от COVID-19 снизилась до минимальных значений с начала пандемии
22 апреля 2022 г. 16:13
В Мариуполе погибли еще 4 азербайджанца, 1 пропал без вести
ФотоВ Мариуполе погибли еще 4 азербайджанца, 1 пропал без вести
22 апреля 2022 г. 13:07
Глава палаты: Азербайджан привлекателен для Болгарии с точки зрения туризма и бизнеса
Глава палаты: Азербайджан привлекателен для Болгарии с точки зрения туризма и бизнеса
21 апреля 2022 г. 19:07
Обучающиеся в Украине азербайджанские студенты могут подать заявку на перевод в Азербайджан
Обучающиеся в Украине азербайджанские студенты могут подать заявку на перевод в Азербайджан
21 апреля 2022 г. 11:38
Советник главы офиса президента Украины: Война будет более разрушительной, но недолгой
Советник главы офиса президента Украины: Война будет более разрушительной, но недолгой
20 апреля 2022 г. 21:11
Названы причины подорожания помидоров в стране
Названы причины подорожания помидоров в стране
20 апреля 2022 г. 17:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi