Минобороны: Пресечена попытка диверсии армянских вооруженных формирований

Утром 26 марта члены незаконных армянских вооруженных формирований, воспользовавшись туманной погодой и ограниченной видимостью, предприняли попытку совершить диверсию против подразделений Азербайджанской Армии.

Утром 26 марта члены незаконных армянских вооруженных формирований, воспользовавшись туманной погодой и ограниченной видимостью, предприняли попытку совершить диверсию против подразделений Азербайджанской армии.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны, в результате принятых ответных мер члены незаконных армянских вооруженных формирований были вынуждены отступить.

Об инциденте было проинформировано командование российского миротворческого контингента и совместный российско-турецкий центр мониторинга.

В рядах подразделений азербайджанской армии потерь нет. Условия операции находятся под контролем наших подразделений.