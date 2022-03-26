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Минобороны: Пресечена попытка диверсии армянских вооруженных формирований

Минобороны: Пресечена попытка диверсии армянских вооруженных формирований Утром 26 марта члены незаконных армянских вооруженных формирований, воспользовавшись туманной погодой и ограниченной видимостью, предприняли попытку совершить диверсию против подразделений Азербайджанской Армии.
Армия
26 марта 2022 г. 11:57
Минобороны: Пресечена попытка диверсии армянских вооруженных формирований

Утром 26 марта члены незаконных армянских вооруженных формирований, воспользовавшись туманной погодой и ограниченной видимостью, предприняли попытку совершить диверсию против подразделений Азербайджанской армии.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны, в результате принятых ответных мер члены незаконных армянских вооруженных формирований были вынуждены отступить.

Об инциденте было проинформировано командование российского миротворческого контингента и совместный российско-турецкий центр мониторинга.

В рядах подразделений азербайджанской армии потерь нет. Условия операции находятся под контролем наших подразделений.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusu təxribata cəhd göstərən qanunsuz erməni silahlılarını geri oturdub - RƏSMİ

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