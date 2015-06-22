​Минобороны подготовило фильм "Мощная армия могучего государства"

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Министерство обороны подготовило фильм под названием "Мощная армия могучего государства".

Об этом Report сообщили из пресс-службы министерства.

Фильм, посвященный 97-летию Вооруженных сил Азербайджана, переведен также на английский язык. Он подготовлен как на азербайджанском, так и на английском языке.

В фильме, снятом на Киностудии документальных и учебных фильмов министерства, прослежен путь, пройденный Азербайджаном - страной, обладающей древними традициями государственности.

Здесь также затронуты успехи, достигнутые Азербайджаном в период независимости.