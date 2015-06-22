 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Минобороны подготовило фильм "Мощная армия могучего государства"

    Фильм посвящен 97-летию Вооруженных сил Азербайджана

    Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Министерство обороны подготовило фильм под названием "Мощная армия могучего государства".

    Об этом Report сообщили из пресс-службы министерства.

    Фильм, посвященный 97-летию Вооруженных сил Азербайджана, переведен также на английский язык. Он подготовлен как на азербайджанском, так и на английском языке.

    В фильме, снятом на Киностудии документальных и учебных фильмов министерства, прослежен путь, пройденный Азербайджаном - страной, обладающей древними традициями государственности.

    Здесь также затронуты успехи, достигнутые Азербайджаном в период независимости. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi