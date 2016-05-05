 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Минобороны Азербайджана объявило правила для желающих пройти сверхсрочную военную службу

    В объявлении представлены правила приема

    Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ С учетом многочисленных обращений граждан, министерство обороны Азербайджана предлагает правила, установленные в связи с приемом на сверхсрочную военную службу в Вооруженных силах министерства обороны.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, добровольно желающие поступить на сверхсрочную военную службу военные должностные лица могут обратиться к командованию воинских частей, где хотят проходить службу или же в Учебно-образовательный центр Вооруженных сил.

    Принимая во внимание потребности Вооруженных сил, военные должностные лица принимаются лишь на учебные курсы военнослужащих сверхсрочной военной службы.

    Курсы сверхсрочной военной службы военно-должностных лиц ежегодно проводятся Учебно-образовательным центром Вооруженных сил в централизованном порядке в январе, апреле, июле и октябре.

    Для получения дополнительной информации можно обратиться по телефонам:

    (012) 538-85-62

    (012) 538-54-83

    (012) 539-55-19.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi