Минобороны Азербайджана объявило правила для желающих пройти сверхсрочную военную службу

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ С учетом многочисленных обращений граждан, министерство обороны Азербайджана предлагает правила, установленные в связи с приемом на сверхсрочную военную службу в Вооруженных силах министерства обороны.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, добровольно желающие поступить на сверхсрочную военную службу военные должностные лица могут обратиться к командованию воинских частей, где хотят проходить службу или же в Учебно-образовательный центр Вооруженных сил.

Принимая во внимание потребности Вооруженных сил, военные должностные лица принимаются лишь на учебные курсы военнослужащих сверхсрочной военной службы.

Курсы сверхсрочной военной службы военно-должностных лиц ежегодно проводятся Учебно-образовательным центром Вооруженных сил в централизованном порядке в январе, апреле, июле и октябре.

Для получения дополнительной информации можно обратиться по телефонам:

(012) 538-85-62

(012) 538-54-83

(012) 539-55-19.