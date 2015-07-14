Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Министерство обороны Азербайджана восстанавливает связи с Пентагоном. Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении министерства обороны.

"Около года наблюдается охлаждение отношений Азербайджана с США. Несмотря на неконструктивную политику Государственного Департамента США в отношении нашей республики, Азербайджан демонстрирует всему миру свои достижения и успехи. Никакие явно провокационные публикации и действия Государственного Департамента не помешали Азербайджану провести на высочайшем уровне 1-е Европейские Игры, добиться стабильного экономического роста, воочию предоставить возможность журналистам и гостям со всего мира самим убедиться в наличии демократии и свободы в нашей стране. И всё это происходит на фоне реального повышения уровня боеспособности наших Вооруженных Сил", - отмечается в заявлении Минобороны.

Начальник Генерального Штаба Вооруженных Сил Азербайджана генерал-полковник Наджмеддин Садыков пригласил военного атташе США в министерство обороны и в ходе обмена мнениями выразил сожаление о наметившемся охлаждении в области военного сотрудничества. Генерал-полковник Н.Садыков отметил, что "несмотря на проводимую Государственным Департаментом политику двойных стандартов в отношении нашей страны, мы продолжаем выступать надёжными партнёрами НАТО и успешно выполняем возложенную на нас миссию в Афганистане".

В конце беседы генерал-полковник Н.Садыков заявил о готовности министерства обороны к продолжению военного сотрудничества с Пентагоном и НАТО, к полному восстановлению доверия между нашими военными ведомствами. Начальник Генерального Штаба Вооруженных Сил Азербайджанской Республики выразил надежду, что впредь попытки вмешательства официальных лиц Госдепа в выполнение планов военного сотрудничества не повторятся, военные не пойдут на поводу у политиков, ломающих согласованные и утверждённые планы и наши страны смогут поднять уровень взаимодействия и сотрудничества на более высокую ступень.