Делегация минобороны Азербайджана обсудила в Махачкале подготовку к Армейским международным играм

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Делегация министерства обороны Азербайджана провела в Махачкале рабочую встречу с командующим Каспийской флотилией России контр-адмиралом Сергеем Пинчуком, сообщает Report со ссылкой на сайт минобороны России.

Встреча прошла в пункте базирования кораблей объединения - Махачкале в рамках подготовки к Армейским международным играм.

"В ходе беседы, которая прошла в дружественной и конструктивной обстановке, были обсуждены вопросы, связанные с организацией и проведением конкурса по морской выучке среди экипажей надводных кораблей "Кубок моря-2017", - говорится в сообщении пресс-службы минобороны РФ.

Наряду с этим азербайджанская делегация ознакомилась с учебно-тренировочным комплексом по борьбе за живучесть "Каспий", а также осмотрели командный пункт учебного поля подразделений морской пехоты "Скорпион", где проходили этапы международных соревнований "Кубок моря – 2016", "Кубок Каспия – 2015" и "Каспийское дерби – 2015".